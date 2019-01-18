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В Донецкой области в частном доме нашли мертвыми двух военных

15:33, 18 января 2019
Война
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Сейчас подробностей о смерти военных нет / фото persha.kr.ua

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

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"Сведения по этому факту внесены в ЕРДР как умышленное убийство двух и более лиц. Продолжается досудебное расследование, осуществляются оперативные и следственные действия", - сказала пресс-секретарь ГУНП в Донецкой области Иванна Ященко.

В свою очередь, в пресс-службе Государственного бюро расследований сообщили, что в настоящее время они не расследуют это дело, но не исключили, что его могут передать в ГБР, если выяснится, что к преступлению не причастны гражданские лица.

Ранее в оккупированной Горловке в очереди на пересечение линии разграничения умерли трое гражданских лиц.

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Теги: #военные#смерть#Донбасс