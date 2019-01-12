В очереди на блокпосте боевиков скончались трое пожилых гражданских - ОБСЕ
17:36, 12 января 2019Война
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По словам работников морга, их смерть наступила по естественным причинам.
В Горловке в морг доставили тела трех мужчин указанной возрастной категории / фото УНИАН
В оккупированной Горловке в очереди на пересечение линии разграничения скончались трое гражданских лиц.
Об этом заявили в наблюдательной миссии ОБСЕ, сообщается в отчете СММ от 11 января.
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"На блокпосте вооруженных формирований в Горловке от сердечного приступа скончалось трое гражданских лиц - мужчины 80–89 лет, 70–79 лет и 60–69 лет соответственно, пока они ожидали в очереди на пересечение линии соприкосновения", - сообщили в ОБСЕ.
По данным наблюдателей, персонал морга в Горловке сообщил, что в тот же день с блокпоста вооруженных формирований в Горловке в морг доставили тела трех мужчин упомянутой возрастной категории.
По словам работников, их смерть наступила по естественным причинам.
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