В очереди на блокпосте боевиков скончались трое пожилых гражданских - ОБСЕ

По словам работников морга, их смерть наступила по естественным причинам.

В оккупированной Горловке в очереди на пересечение линии разграничения скончались трое гражданских лиц.

Об этом заявили в наблюдательной миссии ОБСЕ, сообщается в отчете СММ от 11 января.

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"На блокпосте вооруженных формирований в Горловке от сердечного приступа скончалось трое гражданских лиц - мужчины 80–89 лет, 70–79 лет и 60–69 лет соответственно, пока они ожидали в очереди на пересечение линии соприкосновения", - сообщили в ОБСЕ.

По данным наблюдателей, персонал морга в Горловке сообщил, что в тот же день с блокпоста вооруженных формирований в Горловке в морг доставили тела трех мужчин упомянутой возрастной категории.

По словам работников, их смерть наступила по естественным причинам.