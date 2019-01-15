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Стало известно о масштабных декабрьских потерях боевиков на Донбассе

09:16, 15 января 2019
Война
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Террористы понесли значительные потери в декабре на Донбассе / Фото amurburg.ru

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Об этом cообщил блогер Necro Mancer. По его информации, боевые потери террористов составили 19 человек. Также, возможно, еще два неидентифицированных боевика ликвидированы 21 декабря в районе села Желобок, о чем сообщали сами боевики.

Также, по информации блогера, небоевые потери террористов составили шесть человек.

Как сообщалось, 13 января около 19:00 в районе н. п. Калиново на Донбассе силы ООС уничтожили вражескую технику.

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Теги: #Донбасс#боевики#потери