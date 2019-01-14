Вчера оккупанты обстреливали силы ООС на всех направлениях, но понесли существенные потери

По данным разведки, 13 января, 4 оккупантов были уничтожены и трое получили ранения.

Вчера российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" дважды велся обстрел из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия по позициям украинских войск в районе населенного пункта Красногоровка, дважды из гранатометов и стрелкового оружия – вблизи города Авдеевка, трижды из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Пески, из крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Опытное, из гранатометов и стрелкового оружия – вблизи поселка Лебединское, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Гнутово, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Березовое.

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В полосе действия оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты осуществили обстрелы позиций украинских военных из гранатометов в районе населенного пункта Новгородское, из БМП-2, крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Новотошковское, из стрелкового оружия – на участке разведения сил и средств сторон неподалеку Станицы Луганской.

В результате преступных и коварных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 13 января, 4 оккупантов были уничтожены и трое получили ранения.

В течение текущих суток в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка.

Сегодня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

«Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня», – сообщили в штабе.