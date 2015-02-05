В Широкино во время боя погибли двое украинских военных

Как сообщили в управлении прессы и информации Министерства обороны, сегодня группа военнослужащих Вооруженных силбыла направлена для проверки контроля выполнения минских договоренностей в район населенного пункта Широкино.

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По предыдущему договору в Минске, эта территория является подконтрольной украинским силовикам. Войдя в населенный пункт, украинские бойцы натолкнулись на засаду боевиков и были обстреляны из противотанкового вооружения и стрелкового оружия. Во время нападения группа украинских военнослужащих вступила в бой с противником и дала ему достойный отпор. Однако в результате огневого столкновения двое украинских военнослужащих погибли да еще двое получили ранения.