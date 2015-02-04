"Азов" сообщил о двух погибших военных в бою под Мариуполем

21:49, 04 февраля 2015
Война
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В результате боев возле Мариуполя погибли два украинских военнослужащих. 

REUTERS

Об этом сообщает полк "Азов" на своей страничке в соцсети.

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"Сегодня весь день были обстрелы поселков Павлополь, Широкино и восточных подступов Мариуполя. Враг использует тяжелую артиллерию. Наша артиллерия тоже не молчит. В населенном пункте Широкино, который является нейтральной зоной, сегодня состоялся бой с противником. По подтвержденной информации двое бойцов ВСУ отважно погибли в бою. Информация касательно раненых уточняется",‒ говорится в сообщении.

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