"Азов" сообщил о двух погибших военных в бою под Мариуполем

Об этом сообщает полк "Азов" на своей страничке в соцсети.

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"Сегодня весь день были обстрелы поселков Павлополь, Широкино и восточных подступов Мариуполя. Враг использует тяжелую артиллерию. Наша артиллерия тоже не молчит. В населенном пункте Широкино, который является нейтральной зоной, сегодня состоялся бой с противником. По подтвержденной информации двое бойцов ВСУ отважно погибли в бою. Информация касательно раненых уточняется",‒ говорится в сообщении.