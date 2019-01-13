ОБСЕ зафиксировала 22 "Града" возле Луганска, а также гаубицы и танки возле Софиевки

В частности, неподалеку от Софиевки были обнаружены три самоходные гаубицы, 5 танков, а также одна противотанковая пушка.

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировала вблизи оккупированных Енакиево и Луганска тяжелое вооружение, запрещенное Минскими соглашениями и сосредоточенного за пределами определенных мест хранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил со ссылкой на данные отчета миссии.

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Так, согласно информации, 10 января беспилотник ОБСЕ зафиксировал на северо-восток от Донецка вооружение, которое принадлежит наемникам вооруженных формирований Российской Федерации.

В частности, неподалеку от Софиевки были обнаружены три самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 5 танков (три T-72 и два T-64), а также одна противотанковая пушка (МТ-12 "Рапира", 100 мм).

Кроме того, 11 января на юго-западе от Луганска возле Хрустального (бывший Красный Луч) наблюдатели зафиксировали сосредоточение 22 реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм).

Также наблюдатели ОБСЕ 11 января в очередной раз зафиксировали, что в Луганской области у боевиков в местах постоянного хранения тяжелого вооружения до сих пор не хватает 17 самоходных гаубиц (2С1), 10 буксируемых гаубиц (девять Д-30 "Лягушка", 122 мм), одной 2А65 "Мста -Б", 152 мм и 5 РСЗО (БМ-21).

Как сообщал УНИАН, с начала текущих суток, 13 января, боевики российско-оккупационных войск 10 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения.