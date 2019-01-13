Боевики десять раз обстреляли позиции ВСУ: ранен один военный

Отмечается, что, несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

С начала текущих суток, 13 января, боевики российско-оккупационных войск 10 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба Операции Объединенных сил.

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"В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" дважды велся обстрел из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия по позициям в районе населенного пункта Красногоровка, дважды из гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка, трижды из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Пески, гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка Лебединский. В полосе действия оперативно-тактического группировки "Север" оккупанты совершили обстрелы по позициям наших военных из гранатометов в районе населенного пункта Новгородское, из БМП-2, крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Новотошковское", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что, несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 12 января, российские оккупационные войска на востоке Украины трижды нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал.