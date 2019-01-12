В Донецкой области военные не дали оккупантам оборудовать позиции на нейтральной территории

Сегодня по состоянию на 12.00 враг огонь не открывал.

В Донецкой области украинские бойцы вчера пресекли попытку российско-оккупационных войск продвинуться вперед и обустроить позиции на нейтральной территории.

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Об этом пресс-секретарь пресс-центра операции Объединенных сил Алексей Жуганов сообщил сегодня на брифинге.

«Неподалеку от населенного пункта Новомихайловка на Донецком направлении оккупанты под прикрытием огня пытались продвинуться вперед и оборудовать свои позиции на участке местности, которая находится на нейтральной территории.

Несмотря на сложность тактической обстановки, наши военные заметили перемещение российских оккупантов, после чего командиром взвода было принято решение открыть огонь. Намерения врага были перечеркнуты», - отметил Жуганов.

Он также сообщил, что сегодня по состоянию на 12.00 враг огонь не открывал.

Ситуация на линии соприкосновения остается контролируемой, добавил Жуганов.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе российско-оккупационные войска семь раз обстреляли позиции Объединенных сил, двое украинских военнослужащих получили ранения.