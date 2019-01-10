Боевики на Донбассе дважды обстреляли украинских военных из гранатометов и пулеметов

По данным разведки, 9 января, два боевика погибли.

В течение минувших суток, 9 января, пророссийские боевики два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Читайте такжеВзрыв в Донецке: убит террорист "Леший" из батальона "Дизель" (фото)

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новомихайловка на Донецком направлении и вблизи населенного пункта Лебединское на Мариупольском направлении", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрелов российско-оккупационных войск за минувшие сутки ни один украинский военный не пострадал.

В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.

"По данным разведки, 9 января, два боевика погибли. В течение текущих суток враг огонь не открывал", - добавили в штабе ООС.

Напомним, в течение предыдущих суток, 8 января, боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня.