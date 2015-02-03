На Луганщине снаряд взорвал трубу газопровода, языки пламени достигали тридцати метров

Вследствие попадания снаряда разорвало трубу, после чего произошло возгорание газа, сообщает пресс-служба главы Луганской ОГА Геннадия Москаля.

Огненные языки достигали тридцати метров высоты.

Читайте такжеНовотошковку накрыли "Градами", погибли две женщины - Москаль

Четвертая нить магистрального газопровода поставляла газ в г. Счастье. Сразу после аварии были перераспределены газовые маршруты, поэтому к масштабным последствиям авария не привела. Задвижки на газопроводе закрыли, так что аварию удалось быстро локализовать. Сейчас давление газа в поврежденной трубе нулевое.

Ранее УНИАН сообщал, что за прошлые сутки Луганщина пережила 43 обстрела, с некоторыми населенными пунктами нет связи.