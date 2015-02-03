На Луганщине снаряд взорвал трубу газопровода, языки пламени достигали тридцати метров
17:28, 03 февраля 2015Война
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Сегодня около 12 часов вблизи с. Нижнее Теплое Станично-Луганского района в результате боевых действий была перебита 4-я нить магистрального газопровода высокого давления Новопсков - Луганск - Дарьевка.
REUTERS
Вследствие попадания снаряда разорвало трубу, после чего произошло возгорание газа, сообщает пресс-служба главы Луганской ОГА Геннадия Москаля.
Огненные языки достигали тридцати метров высоты.
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Четвертая нить магистрального газопровода поставляла газ в г. Счастье. Сразу после аварии были перераспределены газовые маршруты, поэтому к масштабным последствиям авария не привела. Задвижки на газопроводе закрыли, так что аварию удалось быстро локализовать. Сейчас давление газа в поврежденной трубе нулевое.
Ранее УНИАН сообщал, что за прошлые сутки Луганщина пережила 43 обстрела, с некоторыми населенными пунктами нет связи.
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