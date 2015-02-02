Пресс-центр АТО: информация о сбитом украинский самолете - ложь

Об этом заявили в пресс-центре АТО.

"На протяжении прошлых суток, в связи с неблагоприятными погодными условиями, полеты авиации вооруженных сил не осуществлялись вообще. Пресс-центр штаба АТО обращается к журналистам, блогерам, пользователям социальных сетей не поддаваться на информационные провокации террористов, и распространять информацию, полученную исключительно из официальных источников", - сказано в сообщении.

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