Пресс-центр АТО: информация о сбитом украинский самолете - ложь
13:15, 02 февраля 2015Война
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Информация, распространенная представителями так называемой "ДНР", и подхваченная рядом информационных агентств и Интернет-изданий о якобы сбитом террористами самолете Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины над Горловкой не соответствует действительности и является полной ложью.
Информация протерористичних СМИ не соответствует действительности / Lifenews
Об этом заявили в пресс-центре АТО.
"На протяжении прошлых суток, в связи с неблагоприятными погодными условиями, полеты авиации вооруженных сил не осуществлялись вообще. Пресс-центр штаба АТО обращается к журналистам, блогерам, пользователям социальных сетей не поддаваться на информационные провокации террористов, и распространять информацию, полученную исключительно из официальных источников", - сказано в сообщении.
Читайте такжеСилы АТО уничтожили авиацию боевиков: 6 самолетов и 4 вертолета МИ-24Ранее сегодня протерористические сайты начали распространять информацию о сбитом под Горловкой украинском военном самолете.
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