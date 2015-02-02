Боевики за сутки обстреляли дюжину населенных пунктов на Донбассе
Огнем накрыли Водяное, Тоненькое, Опытное, Верхнеторецкое, Новомихайловку, Пески, Станицу Луганскую, Старый Айдар, Сокольники, Счастье, Ольховую и Трехизбенку.
Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.
«На Донецком направлении по артиллерии вражеский огонь трижды велся по поселку Водяное, дважды по Тоненькому, а также по Опытному, Верхнеторецкому и Новомихайловке. Кроме того, бандиты обстреляли непосредственно населенные пункты, дважды направив огонь на Пески, и Водяное», - говорится в сообщении.
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На Луганском направлении с БМ21 “Град” боевики четырежды вели огонь по Счастью, Ольховой, а из других видов оружия - по Станице Луганской, Старому Айдару, Сокольникам, и трижды по Трехизбенке. В Станице Луганской они также задействовали танк.
В районе Мариуполя, было относительно спокойно. Боевики нарушили тишину лишь с третьего до четвертого часа ночи, обстреляв из стрелкового оружия и гранатометов Чермалык.