В сети показали фото ликвидированного на Донбассе боевика по кличке "Гиена"

Боевика уничтожили еще в октябре, однако информация об этом поступила только сейчас.

В сети показали фото ликвидированного на Донбассе боевика Симоненко Андрея по кличке "Гиена". Читайте такжеС начала суток боевики обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Гнутово - штаб ООС Боевик был родом из Донецка, сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан на странице в Facebook. "14.10.2018 г., пополнилась очередным бойцом, только всплыла инфа в соцсетях. Симоненко Андрей "Синий или Гиена" из Донецка", - написал офицер. Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки украинские военные уничтожили двух боевиков в ответ на обстрелы.

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