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В сети показали фото ликвидированного на Донбассе боевика по кличке "Гиена"

14:39, 23 декабря 2018
Война
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Боевик был родом из Донецка / Facebook Анатолий Штефан

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Боевик был родом из Донецка, сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан на странице в Facebook.

"14.10.2018 г., пополнилась очередным бойцом, только всплыла инфа в соцсетях. Симоненко Андрей "Синий или Гиена" из Донецка", - написал офицер.

Как сообщал УНИАН,  за минувшие сутки украинские военные уничтожили двух боевиков в ответ на обстрелы.

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Теги: #Донбасс#боевик