В сети показали фото ликвидированного на Донбассе боевика по кличке "Гиена"
14:39, 23 декабря 2018Война
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Боевика уничтожили еще в октябре, однако информация об этом поступила только сейчас.
Боевик был родом из Донецка / Facebook Анатолий Штефан
В сети показали фото ликвидированного на Донбассе боевика Симоненко Андрея по кличке "Гиена".
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Боевик был родом из Донецка, сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан на странице в Facebook.
"14.10.2018 г., пополнилась очередным бойцом, только всплыла инфа в соцсетях. Симоненко Андрей "Синий или Гиена" из Донецка", - написал офицер.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки украинские военные уничтожили двух боевиков в ответ на обстрелы.
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