В "ДНР" расклеили проукраинские листовки (фото)

Листовки расклеили в оккупированных городах Донбасса.

В нескольких городах оккупированного Донбасса на админзданиях, остановках, магазинах вновь появились проукраинские листовки.

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Неизвестные патриоты обклеили ними в "ДНР" здания в ночь на четверг, 20 декабря. Об этом в Twitter сообщил ветеран АТО Виталий Овчаренко.

"Неизвестные патриоты Украины обклеили патриотическими листовками улицы нескольких украинских городов, находящихся в оккупации: в Моспино, немного в Донецке, Старобешево. Слава героям украинского Донбасса", - говорится в его сообщении.

Ранее жительница оккупированного Донецка показала, как в декабре выглядит Киевский проспект, по которому в довоенный период горожане, в частности, следовали в аэропорт.