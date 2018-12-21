В "ДНР" расклеили проукраинские листовки (фото)
10:04, 21 декабря 2018Война
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Листовки расклеили в оккупированных городах Донбасса.
Листовки в оккупированных городах появились в ночь на 20 декабря / фото twitter.com/vital_ovchar
В нескольких городах оккупированного Донбасса на админзданиях, остановках, магазинах вновь появились проукраинские листовки.
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Неизвестные патриоты обклеили ними в "ДНР" здания в ночь на четверг, 20 декабря. Об этом в Twitter сообщил ветеран АТО Виталий Овчаренко.
"Неизвестные патриоты Украины обклеили патриотическими листовками улицы нескольких украинских городов, находящихся в оккупации: в Моспино, немного в Донецке, Старобешево. Слава героям украинского Донбасса", - говорится в его сообщении.
фото twitter.com/vital_ovchar
фото twitter.com/vital_ovchar
Ранее жительница оккупированного Донецка показала, как в декабре выглядит Киевский проспект, по которому в довоенный период горожане, в частности, следовали в аэропорт.
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