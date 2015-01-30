По всему периметру Дебальцевского плацдарма продолжаются артобстрелы, боевики подтянули технику - ИС

По всему периметру Дебальцевского плацдарма на протяжении последних суток российско-террористические и украинские войска продолжали наносить по позициям друг друга массированные артиллерийские удары.

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"В данном районе террористы сконцентрировали, в дополнение имевшимся ранее артиллерийским средствам, ещё как минимум 8 установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) и до 12 орудий ствольной артиллерии. Отмечается подтягивание противником на позиции в район Горловки самоходной артиллерии (САУ 2С1 «Гвоздика») - со стороны Макеевки проследовало 4 единицы в сопровождении 2-х крытых автомобилей "Урал"", - говорится в сообщении.

Южнее Донецка российско-террористические войска продолжают перегруппировку своих сил, усиливая группировку на направлении Еленовка – Донецк. В район между н.п.Старобешево и Стыла выдвинулась тактическая группа – порядка 120 боевиков, 6 танков, 12 боевых бронированных машин (ББМ), 4 противотанковых орудия МТ-12.