Боевики нанесли ракетно-артиллерийские удары по жилым районам Донецка
13:23, 19 сентября 2014Политика
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Террористы нанесли ракетно-артиллерийские удары по жилым районам Донецка и населенному пункту Пантелеймоновка.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.Читайте такжеВ четырех районах Донецка слышны звуки залпов из тяжелых орудий и взрывы
«Террористы нанесли ракетно-артиллерийские удары по Кировскому и Петровскому районам Донецка, Советскому району и микрорайону «Химик» Макеевки, а также по населенному пункту Пантелеймоновка Горловского горсовета», - сказал Лысенко.
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