Боевики нанесли ракетно-артиллерийские удары по жилым районам Донецка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.Читайте такжеВ четырех районах Донецка слышны звуки залпов из тяжелых орудий и взрывы

«Террористы нанесли ракетно-артиллерийские удары по Кировскому и Петровскому районам Донецка, Советскому району и микрорайону «Химик» Макеевки, а также по населенному пункту Пантелеймоновка Горловского горсовета», - сказал Лысенко.