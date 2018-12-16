Под Мариуполем от пули снайпера погиб нацгвардиец Денис Лошкарев из Херсона

Командование Нацгвардии Украины выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего младшего лейтенанта.

Вчера, 15 декабря, под Мариуполем в районе проведения операции Объединенных сил в результате обстрела погиб офицер батальона специального назначения воинской части 3035 Денис Лошкарев из Херсона.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины.

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«Командование Национальной гвардии Украины выражает глубокие соболезнования родным и близким младшего лейтенанта Дениса Лошкарьова», - говорится в сообщении.

По словам бойца специального назначения воинской части 3035 Олега Жарикова, погибший Лошкарев в мирной жизни был юристом, в свое время был председателем Херсонской самообороны, в НГУ служил с 2015 года, «прошел Широкино и потом объездил всю линию фронта».

У 39-летнего Лошкарева остались двое сыновей, дочь и жена.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе от пули снайпера погиб один украинский военнослужащий, еще один ранен.