Сутки на Донбассе: от пули снайпера погиб украинский военный, еще один ранен

Боевики получили жесткий ответ: трое оккупантов были уничтожены и 8 ранены.

За прошедшие сутки, 15 декабря, российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики продолжают применять вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, от пули вражеского снайпера в ходе бойвих действий погиб один украинский защитник, еще один получил ранения.

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Оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм по украинским позициям неподалеку населенного пункта Крымское на Луганском направлении и в районе поселков Гнутово и Водяное на Мариупольском направлении.

"Также российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил близ населенного пункта Станица Луганская - на Луганском направлении, позиций украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка - на Донецком направлении и неподалеку населенных пунктов Чермалык, Гнутово, Лебединское - на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

По данным разведки, 15 декабря трое оккупантов были уничтожены и 8 ранены.

В течение текущих суток враг огонь не открывал

Как сообщал УНИАН, боевики "ДНР" привели свои силы в полную боеготовность.