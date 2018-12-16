Сутки на Донбассе: от пули снайпера погиб украинский военный, еще один ранен
За прошедшие сутки, 15 декабря, российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики продолжают применять вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.
Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, от пули вражеского снайпера в ходе бойвих действий погиб один украинский защитник, еще один получил ранения.
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Оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм по украинским позициям неподалеку населенного пункта Крымское на Луганском направлении и в районе поселков Гнутово и Водяное на Мариупольском направлении.
"Также российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил близ населенного пункта Станица Луганская - на Луганском направлении, позиций украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка - на Донецком направлении и неподалеку населенных пунктов Чермалык, Гнутово, Лебединское - на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.
По данным разведки, 15 декабря трое оккупантов были уничтожены и 8 ранены.
В течение текущих суток враг огонь не открывал
Как сообщал УНИАН, боевики "ДНР" привели свои силы в полную боеготовность.