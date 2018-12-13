Сумские кадеты подготовили подарки для украинских защитников ко дню Николая (видео)

Среди тех, кто защищает страну на Донбассе, и родные большинства воспитанников лицея.

Подарки ко Дню Святого Николая приготовили украинским защитниками сумские кадеты.

Об этом сообщает 5 канал.

"Николайчиков" от воспитанников военного лицея отправят бойцам, которые защищают независимость Украины на востоке. Ведь среди тех, кто защищает страну на Донбассе, и родные большинства кадетов.

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"Отец служил в 81-й десантно-штурмовой бригаде. А мать тоже защищает землю нашу, тоже в АТО", – рассказал кадет 2-го курса Алексей Жиленков.

Подарки для бойцов вышли необычные, в виде солдат в униформе. К их изготовлению присоединилось более ста кадетов.

"Это и сближает наших воспитанников с защитниками, показывает, что мы хоть и в тылу, но мыслями всегда с ними, поддерживаем их. Вместе мы обретем мир и ближайшее время победа будет за нами", – отметил заместитель начальника военного лицея Валерий Самойленко.