МККК отправил на оккупированную территорию Донбасса 200 тонн реагентов для очистки воды

10 грузовиков привезли для жителей временно оккупированной территории Донецкой области 200 тонн сульфата алюминия.

Международный комитет Красного Креста отправил на временно оккупированную территорию Донецкой области 200 тонн реагентов для очистки воды.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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«Через КПВВ «Новотроицкое» на выезд с временно оккупированной территории Украины проследовали 10 грузовиков от Миссии Международного комитета Красного Креста. Авто перевозили для жителей Донецкой области сульфат алюминия для очистки воды общим весом 200 тонн», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в оккупированной Макеевке Донецкой области произошло массовое отравление питьевой водой. В частности, 25 сентября в городскую больницу Макеевки стали массово обращаться люди с жалобами на плохое самочувствие со следующими симптомами: боль в области живота, рвота, озноб, повышение температуры, в тяжелых случаях - выраженная интоксикация и обезвоживание. После массового отравления питьевой водой госпитализированы 87 человек.