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МККК отправил на оккупированную территорию Донбасса 200 тонн реагентов для очистки воды

10:29, 08 декабря 2018
Война
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МККК доставили на Донбасс реагенты для очистки воды / фото УНИАН

Международный комитет Красного Креста отправил на временно оккупированную территорию Донецкой области 200 тонн реагентов для очистки воды.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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«Через КПВВ «Новотроицкое» на выезд с временно оккупированной территории Украины проследовали 10 грузовиков от Миссии Международного комитета Красного Креста. Авто перевозили для жителей Донецкой области сульфат алюминия для очистки воды общим весом 200 тонн», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в оккупированной Макеевке Донецкой области произошло массовое отравление питьевой водой. В частности, 25 сентября в городскую больницу Макеевки стали массово обращаться люди с жалобами на плохое самочувствие со следующими симптомами: боль в области живота, рвота, озноб, повышение температуры, в тяжелых случаях - выраженная интоксикация и обезвоживание. После массового отравления питьевой водой госпитализированы 87 человек.

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Теги: #Красный крест#МККК#Донбас