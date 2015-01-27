В России презентовали новую форму для наемников, едущих на Донбасс (фото)

По внешнему виду она почти ничем не отличается от обычной «горки», в которой ходит все боевики.

"Зато «начинка» — на уровне самого современного обмундирования ведущих армий мира. Не удивительно: ведь производитель сконструировал одежду на основе рекомендаций бывших спецназовцев", - говорится в сообщении URA.ru.

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Сообщается, что форма не тяжелая, и в ней комфортно передвигаться. На ней есть петля для транспортировки раненого и встроенные затяжки на руках и ногах (вместо жгута — чтобы останавливать кровь).

Также сообщается, что на форме террористов есть вшитые металлические пластины в районе сердца и печени.

Сообщается, что спонсирует боевиков формой некий Андрей Голованов - директор предприятия „Уралспецзащита“. Его предприятие взялось сшить партию из 50 костюмов — для уральских наемников, которые в ближайшее время отправятся из Екатеринбурга на Донбасс.