Террористы целенаправленно выводят из строя системы жизнеобеспечения городов Донбасса - ГСЧС

Об этом заявил во время заседания правительства руководителю Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский.

«Как только мы проводим восстановительные работы, бандиты начинают обстрел и выводят из строя системы энергоснабжения, объекты инфраструктуры, - сказал Бочковский. - Мы, например, развернули пункты (обеспечение жителей - УНИАН) в Авдеевке, но наши военные нас предупредили, чтобы мы этого не делали, потому что только-только (боевики - УНИАН) видят скопление людей, сразу начинают (обстрел - УНИАН). Поэтому мы сейчас будем думать, как помочь людям в какой-то другой способ. Возможно, стационарное помещение найдем».

При этом он отметил, что в усиленном режиме приходится работать пиротехническим группам подразделения ГСЧС. «Дошло до того, что взрывчатку маскируют под детские игрушки, под пачки конфет и сигарет. С кем они воюют, мне непонятно. Мы можем показать материалы, как делают бомбы из огнетушителей, добавляя туда, кроме тротила, гайки и подшипники», - сказал Бочковский.

Читайте такжеБолее трети объектов гражданской обороны не готовы к использованию - ГСЧСПо его словам, спасатели подвергаются постоянному риску. «Бандиты задержали в Донецке одного из наших сотрудников за то, что нашли в сумке форму службы спасения. Его задержали как шпиона», - сказал Бочковский.

В то же время, подчеркнул руководитель Службы, спасатели продолжают выполнять свою работу по доставке гуманитарных грузов и организации быта жителей регионов, пострадавших от боевых действий.

«В городах Авдеевка, Дебальцево, Мариуполь работают штабы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В зоне АТО продолжают работу подразделения сводного инженерного и пиротехнического отрядов. Это наши специалисты, которые имеют технику и могут вести восстановительные работы, - сказал Бочковский. - Кроме того, в Харькове открыт первый из семи модульных городков для временно перемещенных лиц. В целом, такие городки рассчитаны на 4830 человек. До первой декады февраля мы примем эти модульные городки. Людям надо где-то жить. Там отработано почти все - в домиках тепло, горячая вода, кухни, микроволновки, посуда. Человек приходит с улицы и находит убежище».

Как сообщал УНИАН, Украина с апреля 2014 года ведет на территории Луганской и Донецкой областей антитеррористическую операцию против пророссийских боевиков. К территориям, не подконтрольных украинской власти, по решению правительства от 7 ноября 2014 года, относятся такие крупные города региона, как Донецк, Горловка, Енакиево, Макеевка, Харцызск, Луганск, Алчевск, Антрацит, Красный Луч, Ровеньки, Свердловск, Стаханов и Первомайск. Как подчеркивала министр финансов Наталья Яресько, каждый день войны обходится Украине в 5 млн евро. По состоянию на сентябрь 2014 года объем ущерба, нанесенного боевыми действиями, оценивался минимум в 12 млрд грн.