Из-за боевых действий 17% лесов и 24% степей в зоне АТО пострадали от пожаров - экологи

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Международной благотворительной организацией «Экология-Право-Человек» (ЭПЧ), о состоянии окружающей среды в зоне боевых действий на востоке Украины, обнародованные сегодня на сайте организации.

Кроме того, по данным ЭПЧ, наиболее масштабным воздействием на окружающую среду стали пожары, охватившие 17% лесов и 24% степей в зоне АТО, что составляет 297 тыс. гектаров. Пожаров произошло в 15 раз больше, чем за аналогичный период 2013 года, суммарно это около 3 тыс. возгораний.

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В целом, по данным экологов, большинство новых негативных экологических явлений, которые сегодня распространились на Донбассе, являются прямым следствием военных действий.

«ЭПЧ были проведены исследования почв во время выездов в зону АТО. Результаты исследований свидетельствуют о значительном содержании тяжелых металлов на месте разрывов снарядов. Так, концентрация титана в пробе почвы на месте разрыва снарядов в 150 раз превышает фоновые показатели. Есть превышение по сульфатам в 2,5 раза, также по ванадию, свинцу, кадмию. Следует отметить, что именно сплавы титана и ванадия используются в авиационной и ракетной технике», - сообщила эколог ЭПЧ Алла Войциховская.

В организации констатировали, что Донецкая и Луганская области находятся на грани экологической, техногенной и санитарной катастрофы.