BBC: Куяльницкий лиман спасают морем

В Куяльницкий лиман начали подавать воду из Черного моря.

Это может спасти лиман от пересыхания, считают эксперты, передает BBC Украина.

Для этого от Одесского залива через сухопутный участок построили большой трубопровод. Работы стоили более 23 млн грн из бюджета, сообщает Одесская облгосадминистрация.

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Морская вода начала поступать в лиман со среды, когда запустили гидротехническое сооружение.

Ожидается, что до середины весны в лиман поступит примерно 6-8 млн кубометров воды.

После чего поток остановят и проверят, как соленая вода влияет на экосистему.

"По оценкам ученых, Куяльник необходимо пополнить примерно на 30 миллионов кубометров воды", - говорится в сообщении ОГА.

Экологи отмечают, что лиман находился в критическом состоянии, поэтому, несмотря на вероятные угрозы соленой воды, такой шаг является целесообразным.

Для спасения водоема рассматривали несколько возможностей: расчищать реку Большой Куяльник, через которую лиман получал пресную воду, брать воду из Днестра или из Черного моря.

Последний вариант был менее рискованным и был дешевле.

"Перепад уровней воды Куяльницкого лимана и моря - примерно семь метров, поэтому вода может пойти самотеком", - пояснил эколог Иван Русев.

Александр Гончаров, специалист в области гидробиологии и гидрохимии, напомнил, что Куяльницкий лиман и раньше пополняли соленой водой, и негативных последствий не наблюдали.

Одно из предостережений, которое обсуждают эксперты, - кристаллизация гипса в воде, насыщенной солью воде лимана.

"В прошлом году проводили эксперименты по смешиванию морской воды и рапы, но образование гипса не зафиксировано", - написал Гончаров в комментарии ВВС Украина.

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"Вообще гипс может образовываться и образовывался в лимане естественным образом, но мы видим какого-либо негативного влияния и вообще присутствия гипса", - отметил эксперт.

Кроме того, ученые говорили о риске засоления лимана через морскую воду. Чтобы этого избежать, предлагали сделать частичный реверс очень соленой воды с лимана к морю, однако такое решение не поддержали, сказал Гончаров.