Захарченко заявил о намерении "ДНР" и "ЛНР" объединиться и выровнять линию фронта

Террористические организации "ДНР" и "ЛНР" ведут бои с силами АТО, чтобы соединить свои силы и выровнять линию соприкосновения сторон, заявил главарь группировки "ДНР" Александр Захарченко, передает РИА Новости.

"Бои идут на всей территории "ДНР", мы сейчас пытаемся соединиться с "ЛНР", тем самым выровняем линию фронта и высвободим как минимум бригаду", - заявил Захарченко, отвечая на вопросы журналистов.

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Как сообщал УНИАН, российско-террористические войска ведут активные боевые действия по всей линии фронта, стремясь расширить зону конфликта.

Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве заместитель руководителя Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Полевой.

«Обстановка на территории Донецкой и Луганской областей остается сложной. Бандформирования «ДНР» и «ЛНР» и вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия, стремясь расширить зону конфликта и увеличить площадь подконтрольных им территорий», - отметил он.

«Во всех направлениях зоны АТО террористы неоднократно обстреливали позиции украинских военных из артиллерии, минометов, гранатометов, танков и реактивных установок «Град», - сказал Полевой.