Миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала сосредоточение "Градов", гаубиц и противотанковых пушек боевиков

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявляют, что зафиксировали сосредоточение "Градов", гаубиц и противотанковых пушек на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как говорится в отчете за минувшие выходные, обнародованном сегодня на сайте ОБСЕ, миссия продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Минским меморандумом, а также комплексом мероприятий по выполнению Минских соглашений и дополнением к нему по отводу танков с вооружением калибра до 100 мм.

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В частности, наблюдатели зафиксировали вооружение, размещенное с нарушением определенных линий для его отвода.

Так, 1 декабря в неподконтрольных правительству Украины районах "беспилотный летательный мини-аппарат СММ обнаружил 22 реактивные системы залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм) западнее населенного пункта Боково-Платово (54 км юго-западнее Луганска)".

В тот же день беспилотник СММ зафиксировал "17 буксируемых гаубиц (восемь 2A36 «Гиацинт-Б», 152 мм, девять 2А65 «Мста-Б», 152 мм) неподалеку от населенного пункта Хрустальный (54 км юго-западнее Луганска) и 6 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), 11 буксируемых гаубиц (пять 2A65 и шесть Д-30 «Лягушка», 122 мм) и 4 противотанковые пушки (МТ-12 «Рапира», 100 мм) к западу от Боково-Платово".