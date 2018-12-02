Беспилотник миссии ОБСЕ зафиксировал более ста единиц тяжелой техники боевиков

Оккупанты продолжают нарушать определенные Минскими договоренностями линии отвода тяжелого вооружения.

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал более 100 единиц запрещенной тяжелой техники оккупантов у линии разграничения на Донбассе.

Читайте такжеВ ОБСЕ призвали РФ и Украину дипломатически урегулировать ситуацию в Азовском море

Об этом говорится в сообщении украинской стороны Совместного центра по контролю и координации на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что оккупанты продолжают грубо нарушать определенные Минскими договоренностями линии отвода тяжелого вооружения.

Так, по данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 30 ноября 2018 года, 29 ноября БПЛА СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия в неподконтрольных правительству Украины юго-западных районах Луганской области зафиксировал размещение реактивных систем залпового огня оккупантов БМ-21 «Град»: в районе Боково- латово обнаружено 22 единицы, возле Миусинска - 6, а вблизи Садового - 8 единиц.

Вблизи Миусинска оккупанты также сосредоточили 12 буксируемых гаубиц Д-30 «Лягушка», 10 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», 7 танков Т-72 и 4 зенитных ракетных комплексов 9К35 «Стрела-10».

Кроме того, 2 танка Т-72, 17 буксируемых гаубиц (восемь 2A36 «Гиацинт-Б» и девять 2А65) командование вооруженных формирований РФ расположило на юго-западе от Луганска в районе Хрустального (бывший Красный Луч). Рядом с Боково-Платово зафиксировано 6 самоходных гаубиц 2С1, 11 прицепных гаубиц (пять 2А65 и шесть Д-30) и 4 противотанковые пушки МТ-12 «Рапира».

Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать Минские договоренности и откровенное нарушение взятых на себя обязательств в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу вооружение по всей линии разграничения сторон, а также о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.