На выходных боевики пытались вытеснить украинскую армию из района Песок - Тымчук

08:54, 26 января 2015
Война
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Получив отпор и понеся ощутимые потери, российские войска вынуждены были отступить на исходный рубеж.

REUTERS

Российско-террористические войска продолжают активные действия в зоне конфликта на Донбассе

Об этом сообщает  координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

После ряда неудачных попыток наступления, проводится масштабная перегруппировка российских войск и незаконных вооруженных формирований. Маневры сил и средств боевиков зафиксированы на всех участках зоны АТО.

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"23-24 января подразделения российско-террористических войск пытались вытеснить украинские войска в районе н.п.Пески. Силами в несколько групп пехоты, общей численностью 350-400 боевиков, до 25 единиц бронетехники, и при поддержке ствольной и реактивной артиллерии, противник последовательно атаковал позиции украинских войск сразу на нескольких участках", - говорится в сообщении.

Получив достойный отпор и понеся ощутимые потери, российские войска вынуждены были отступить на исходный рубеж.

С целью срыва наступательных действий противника на участке в районе н.п.Станица Луганская артиллерийская группа ВС Украины нанесла упреждающий огневой удар по району сосредоточения ротной тактической группы российских войск, а также по укреплениям террористов в районе н.п.Николаевка.

Допис by Dmitry Tymchuk.

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