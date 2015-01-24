За сутки в зоне АТО погиб один военный, 20 ранены
14:35, 24 января 2015Война
1431 0
За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, 20 получили ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер АТО Андрей Лысенко.
Читайте такжеБои вблизи Донецкого аэропорта продолжаются - силы АТО удерживают позиции"За минувшие сутки в результате боестолкновений мы потеряли одного нашего воина-героя, 20 получили ранения", - сказал он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter