Об этом сообщило министерство безопасности и юстиции Нидерландов в пятницу, 23 января, передает Deutsche Welle.

"Небольшая группа представителей, включающая сотрудников министерства обороны, в конце предстоящей недели вернется в Харьков. Если ситуация в сфере безопасности позволит, то они посетят и место падения самолета, чтобы забрать еще одну небольшую партию человеческих останков", - сообщило министерство.

Нидерландские эксперты в 2014 году году вывезли с Украины часть обломков самолета на экспертизу в рамках расследования.

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Киев и Запад обвиняют пророссийских боевиков в том, что это они сбили малайзийский лайнер, следовавший рейсом MH17. Москва в свою очередь возлагает ответственность за случившееся на Киев.

В Харькове уже на протяжении нескольких месяцев работает небольшая постоянная группа нидерландских экспертов.

Эта группа, однако, в скором времени вернется в Нидерланды, поскольку она не в состоянии продолжать работу в суровых зимних условиях, заявил представитель министерства безопасности и юстиции Нидерландов в интервью агентству AFP.

Как известно, по данным расследования, проведенного организацией журналистских расследований CORRECT! V, пассажирский Боинг малайзийских авиалиний, потерпел катастрофу от выстрела зенитно-ракетного комплекса "БУК М1" доставленного из российского Курска.