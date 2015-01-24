Эксперты из Нидерландов вернутся на место аварии малайзийского Боинга
Группа экспертов из Нидерландов, занимающаяся расследованием крушения малайзийского авиалайнера на востоке Украины, вернется на место катастрофы, чтобы забрать еще одну часть останков 298 жертв авиакатастрофы.
Об этом сообщило министерство безопасности и юстиции Нидерландов в пятницу, 23 января, передает Deutsche Welle.
"Небольшая группа представителей, включающая сотрудников министерства обороны, в конце предстоящей недели вернется в Харьков. Если ситуация в сфере безопасности позволит, то они посетят и место падения самолета, чтобы забрать еще одну небольшую партию человеческих останков", - сообщило министерство.
Нидерландские эксперты в 2014 году году вывезли с Украины часть обломков самолета на экспертизу в рамках расследования.
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Киев и Запад обвиняют пророссийских боевиков в том, что это они сбили малайзийский лайнер, следовавший рейсом MH17. Москва в свою очередь возлагает ответственность за случившееся на Киев.
В Харькове уже на протяжении нескольких месяцев работает небольшая постоянная группа нидерландских экспертов.
Эта группа, однако, в скором времени вернется в Нидерланды, поскольку она не в состоянии продолжать работу в суровых зимних условиях, заявил представитель министерства безопасности и юстиции Нидерландов в интервью агентству AFP.
Как известно, по данным расследования, проведенного организацией журналистских расследований CORRECT! V, пассажирский Боинг малайзийских авиалиний, потерпел катастрофу от выстрела зенитно-ракетного комплекса "БУК М1" доставленного из российского Курска.