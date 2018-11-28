Путин утверждает, что украинские корабли двигались к Крымскому мосту и не отвечали российским пограничникам

При этом президент РФ не объяснил почему Россия атаковала корабли в нейтральной зоне, а не у моста.

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские корабли не отвечали на запросы российских пограничников и двигались к Крымскому мосту.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на инвестиционном Форуме «Россия зовет!»

«Что произошло сейчас? Не отвечали вообще на запросы нашей пограничной службы, вошли в наши территориальные воды, которые таковыми являлись даже до присоединения Крыма к РФ, то есть в том месте, где эти территориальные воды были всегда именно как российские территориальные воды, не отвечая на запросы наших пограничников начали двигаться к этому мосту. На предложение стать на стоянку не реагировали, на предложение взять лоцмана даже после нарушения государственной границы – молчание ничего не отвечали», - сказал Путин.

По его словам, российские пограничники действовали так как должны в случае вторжения в территориальные воды.

«Как они должны были действовать? Если бы они действовали иначе – их всех нужно было отдать под суд. Они выполнили свой воинский долг приказ, выполняли свои функции по защите территории РФ, в вашей стране действовали точно также», - сказал Путин.

Он также заявил, что наличия двух сотрудников СБУ на борту является «признаком заготовленной заранее провокации, чтобы воспользоваться как предлогом для того чтобы ввести военное положение в стране».

«Ничего общего с попыткой урегулировать отношения между Украиной и РФ это не имеет», - сказал он.

По его словам, «это игра на обострение, это не чистоплотная игра внутри страны с целью подавления своих политических противников».

При этом Путин не объяснил почему Россия атаковала корабли в нейтральной зоне, а не у моста.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", осуществлявшим плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.

В командовании ВМС Украины отметили, что о намерении осуществлять переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был поврежден. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблях, уже возвращавшимся в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Шестеро украинских военнослужащих получили ранения, 24 украинских военнослужащих были захвачены в плен.

По информации уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, в Симферополе подконтрольный оккупантам суд уже арестовал 15 украинских моряков. Их обвиняют в незаконном пересечении границы по ч. 1 ст. 322 Уголовного кодекса России.

Министерство юстиции Украины обратилось в Европейский суд по правам человека относительно необходимости защиты и освобождения захваченных Россией украинских моряков.