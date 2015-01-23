СБУ требует усилить охрану железнодорожных мостов и офисов волонтерских организаций

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, об этом он заявил во время селекторного совещания с главами областных государственных администраций.

Наливайченко сказал, что "Укрзализница" и госпредприятия, которые сейчас находятся под особым вниманием и на которые мы полагаемся больше всего, должны перейти в режим, рекомендуемый правоохранительными органами и антитеррористических штабом".

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По его словам, режим заключается в обязательной вооруженной охране важных грузов, в первую очередь с энергоносителями, а также круглосуточной охране всех мостов и путей, других стратегических объектов.

Наливайченко высказался за введение круглосуточного видеомониторинга зданий, где расположены офисы патриотических, волонтерских и других общественных организаций, которые сегодня становятся объектами нападений.

«Общественность должна быть партнерами правоохранителей и в борьбе с терроризмом, и в наведении порядка на улицах, безусловном доверии между властью на местах и людьми, которые проживают в Донецкой и Луганской областях», – отметил Наливайченко.