Генштаб попросил украинцев не снимать передвижение военной техники

В Генштабе напомнили, что все БПЛА, замеченные в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами, будут сбиты.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обратился к гражданам Украины с просьбой не проводить фото- и видеосъемку перемещения военной техники и учений ВСУ.

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Соответствующее обращение обнародовано в Facebook Генштаба ВСУ. Штаб, в частности, призвал не снимать и не публиковать в соцсетях сведения, раскрывающие

- местонахождение военной техники, вооружения, имущества и личного состава ВСУ;

- движение колонн военной техники и перемещение любым способом личного состава;

- режимные военные объекты Министерства обороны и ВСУ;

- задачи органов военного управления, войск их боевой готовности, оперативной подготовки и применения;

- подготовку и проведение учений (тренировок, маневров, военных игр);

- организацию, численность и дислокацию войск.

В Генштабе напомнили, что все БПЛА, замеченные в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами, будут сбиты. Лица, которые осуществляли запуск или руководили этими беспилотниками, будут задержаны и привлечены к ответственности.

Напомним, сегодня президент Петр Порошенко подписал закон о военном положении в Украине.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней. За это решение проголосовали 276 народных депутатов.

Военное положение введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря 2018 года.