В ОБСЕ призвали РФ и Украину дипломатически урегулировать ситуацию в Азовском море

Также в организации призвали обе страны воздерживаться от ухудшения ситуации.

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик и председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан призывают Россию и Украину дипломатическими средствами урегулировать ситуацию в Азовском море.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОБСЕ.

Они заявили, что отслеживают последние события в Азовском море с большой озабоченностью.

Говоря о последнем развитии ситуации, который привел к усилению напряженности между Украиной и РФ, Сайдик и Апакан призвали к сдержанности и воздержанию от ухудшения ситуации.

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"Настало время устранить разногласия посредством политических и дипломатических средств", - подчеркнули они.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью танкера, который "сел на мель", блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Впоследствии, после 17.00, во время прохождения кораблей из зоны ожидания до пункта постоянного базирования, приблизительно на расстоянии 13-14 км от побережья Крыма, в районе 40 км на юго-восток от Керчи, украинские корабли, которые сопровождались судами РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение. Шестеро украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить ввести военное положение в стране сроком на 60 суток для создания условий по отражению вооруженной агрессии.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий созвал внеочередное заседание парламента для утверждения этого решения на сегодня, 26 ноября, на 16.00.