На оккупированном Донбассе оккупанты организовали продажу продуктов на "избирательных участках"(фото)

На оккупированном Донбассе оккупанты организовали продажу продуктов на "избирательных участках".

На оккупированном Донбассе российские оккупанты, которые проводят псевдовыборы главарей и марионеток Кремля, организовали продажу продуктов на "избирательных участках".

Об этом говорится в сообщении СБУ в социальной сети Facebook.

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"Спектакль начался. В лучших традициях СССР в ОРДЛО происходят так называемые "выборы". Кремлем поставлена задача: до 12.00 сообщить о явке не менее 50% «избирателей». Массово проходят мистификации, ради телевизионной картинки об "очередях желающих проголосовать". На участках организовали пункты по продаже дешевле, чем обычно, хлеба, но не более 2 буханок в руки, овощей, масла", - говорится в сообщении.

В СБУ утверждают, что "даже мобильная связь и сайт так называемого "Центризбиркома" террористов не выдержали такого откровенного фейка и категорически отказались работать".

Как сообщал УНИАН, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сегодня проходят так называемые «внеочередные выборы глав «ДНР» и «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов».

Международное сообщество выступило с осуждением псевдовыборов.

В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что назначение «выборов» в так называемых «ЛНР» и «ДНР» являются нарушением Минских договоренностей.

Также действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези и специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Мартин Сайдик заявили, что так называемые «выборы» не соответствуют ни букве, ни духу Минских соглашений.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и председатель СБУ Василий Грицак предупредили об уголовной ответственности за организацию и проведение так называемых «выборов» в ОРДЛО.

Грицак заявил, что российские власти в Москве уже назначили новых главарей для осуществления управления на оккупированном Донбассе, а теперь хотят их легитимизировать путем проведения так называемых «выборов».

«Так называемые главы «ДНР» и «ЛНР» уже назначены в Москве - это Пушилин и Пасечник», - отметил Грицак.

«Осталось немного - фактически придать видимость легитимности проведению этого действа на Донбассе», - добавил он.

Также Грицак заявил, что в Москве уже определили «результаты» поддержки главарей боевиков и явки населения на псевдовыборах на оккупированном Донбассе. По данным СБУ, «предварительно уже нарисовали для «победы» Пушилина в так называемой «ДНР» 55%, Пасечника в «ЛНР» - 63%».