МинВОТ призвало украинцев на оккупированном Донбассе не идти на «выборы»

В своем обращении министерство просит воздержаться от манипуляций России.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутреннего перемещенных лиц призвало граждан Украины на оккупированном Донбассе не идти на «выборы» главарей и «депутатов» самопровозглашенных республик.

В своем обращении министерство просит воздержаться от манипуляций России.

«МВОТ обращается с просьбой к гражданам Украины, которые вынуждены находиться в оккупации, воздержаться от участия в нелегитимных выборах и просит не поддаваться манипуляциям государства-агрессора», — отметили в сообщении.

Также указали, что надеются на «приверженность ценностям демократического мира», которая поможет сделать гражданам выбор «на пользу мира».

В своем Twitter министерство разместило хэштег с надписью «не иди на выборы, выбери мир».

📢 #МТОТ обращается с просьбой к гражданам Украины, которые вынуждены находиться в оккупации, воздержаться от участия в нелегитимных выборах и не поддаваться манипуляциям государства-агрессора❗️#Не_йди_на_вибори_обери_мирhttps://t.co/VAbDtk0q2b — МТОТ (@mtot_gov_ua) November 10, 2018

В 7 утра 11 ноября на оккупированном Донбассе открылись участки для голосования за главарей и «депутатов» в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

Накануне в оккупированном Донецке студентам «настоятельно рекомендовали» принять участие в незаконном «голосовании» боевиков, иначе «будут проблемы».

Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что всех организаторов выборов в самоназваних республиках на Донбассе 11 ноября привлекут к уголовной ответственности.

Соединенные Штаты призвали жителей оккупированной части Донбасса бойкотировать так называемые «выборы» в самоназваних «ДНР и «ЛНР», потому что они не соответствуют Минским соглашениям и украинскому законодательству.

Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко сообщила, что Россия официально заявила, что признает «выборы» в так называемых «ДНР» и «ЛНР».

В то же время в Кремле заявили, что признают «выборы» на оккупированном Донбассе «зависимости от результата».

Незаконные «выборы» глав республик и депутатов так называемых Народных советов в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» состоятся 11 ноября. Украина и ряд стран Запада отказалась признавать эти выборы.

За пост главы «ДНР» будут бороться пять кандидатов — Денис Пушилин, Елена Шишкина, Роман Храменков, Владимир Медведев и Роман Евстифеев.

Ранее Россия объяснила «выборы» на оккупированном Донбассе «вакуумом власти» после убийства Захарченко.

Представитель РФ в Совбезе ООН заявил, что обсуждать ситуацию на Донбассе нужно с «представителями» так называемых «ДНР» и «ЛНР» и предложил пригласить главу Центризбиркома «ЛНР» Елену Кравченко. Но ее выступление в Совбезе ООН поддержала только Россия, семь стран проголосовали «против», еще семь — воздержались.

После убийства Захарченко в так называемой "ДНР" назначили выборы «главы республики» на 11 ноября 2018 года выборы. Временным исполняющим обязанности главаря «республики» избрали Дениса Пушилина. Он является представителем так называемой «ДНР» в контактной группе в Минске и одновременно председателем так называемой «Народной рады ДНР».