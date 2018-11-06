Эксперты оценили вероятность масштабного наступления РФ на Донбассе накануне выборов в Украине

Эксперты не прогнозируют активную фазу боевых действий на Донбассе ближе к президентским выборам в Украине.

Ближе к президентским выборам, которые в Украине состоятся 31 марта 2019 года, на Донбассе следует ожидать активизации боевых действий со стороны российско-оккупационных войск.

Так, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в комментарии "Фактам" спрогнозировал, что по мере приближения выборов противник пойдет на эскалацию напряженности.

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"Вполне могут усилиться обстрелы, а также попытки захвата отдельных позиций или участков фронта для продвижения на пару километров. Но не думаю, что речь будет идти о широкомасштабной активизации", - говорит он.

Не прогнозирует активную фазу боевых действий на Донбассе и военный эксперт, блогер Алексей Арестович. По его словам, любое обострение поможет переизбранию на президентский пост действующего главы государства Петра Порошенко, в чем не заинтересован Кремль.

"На такое Москва вряд ли пойдет. Поэтому она будет "подогревать" фронт, чтобы были потери и общество ныло, а также ставить вопросы о коррупции действующей власти", — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что такие действия помогут пророссийским кандидатам влиять на рейтинг нынешнего президента Украины, обвиняя Петра Порошенко в нежелании прекратить войну.

Как сообщал пресс-центр ООС, боевики из минометов обстреливали позиции Объединенных сил вблизи Павлополя.