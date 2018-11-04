На Донбассе от вражеского обстрела погиб украинский военный, еще двое получили ранения

Враг применял запрещенное "Минском" вооружение.

С начала дня 4 ноября боевики российско-оккупационных бандформирований 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, в результате обстрела погиб один военнослужащий, еще двое получили ранения.

Вместе с тем, отмечается, что враг 8 раз применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

"Противник вел прицельный огонь из минометов различного калибра, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в штабе.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Авдеевка, Пески, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

"Вблизи Хутора Вольный оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Минометы 82-го калибра для огневого воздействия по позициям Объединенных сил российские оккупанты применили еще возле пяти населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли контрольный пункт въезда-выезда «Марьинка», который расположен на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил.