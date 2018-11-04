В штабе ООС показали видео тренировок по противодействию прорыва через границу

Также правоохранители учились искать в труднодоступных местах грузовиков взрывчатку и оружие.

На блокпосту близ города Покровск Донецкой области состоялись тактические учения подразделений Патрульной службы полиции особого назначения в составе Объединенных сил по противодействию незаконному пересечению линии разграничения на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) на странице в Facebook.

Накануне правоохранители при участии инструкторов тренингового центра Главного управления Национальной полиции в Донецкой области отрабатывали действия личного состава во время несения службы, в частности, в случае возникновения нештатных ситуаций на стационарных и мобильных блокпостах вдоль линии разграничения.

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"Отработали тактику действий полицейских в случае совершения водителями попытки прорыва через стационарный блокпост.., отработаны действия личного состава в случае попытки преступниками пересечь зону действия мобильного блокпоста, в частности с оружием", - говорится в сообщении.

Также во время учений отрабатывалась организация проверок крупногабаритного транспорта на предмет перевозки запрещенных предметов: оружия, боеприпасов, взрывчатки и наркотических веществ.

Для этого применялись новейшие виды техники, позволяющие проверять транспортные средства, включая труднодоступные места, с отображением на электронных носителях.

Напомним, 30 октября на побережье Азовского моря состоялись очередные учения с участием военнослужащих Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ). Во время учений бойцы отрабатывали выявление и нейтрализацию вражеских ДРГ, отражения атак десанта с моря, а также маневрирования и эвакуацию техники под прикрытием дымовой завесы.

Отметим, Украина намерена до конца года создать базу Военно-морских сил в Азовском море. Подробнее о необходимости наращивания военного присутствия в регионе читайте в статье Юрия Бутусова "Азовский фронт" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".