На оккупированном Донбассе вблизи границы с Россией заметили зенитную установку (фото)

Один из грузовиков перевозил зенитную установку.

На оккупированной территории Донецкой области, недалеко от границы с Россией, СММ ОБСЕ заметила колонну грузовиков, один из них перевозил зенитную установку.

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"В неподконтрольном правительству районе Донецкой области недалеко от границы с Российской Федерацией БПЛА СММ дальнего радиуса действия снова обнаружил колонну грузовиков, которые посреди ночи ехали по грунтовой дороге, где отсутствуют погранично-пропускные пункты. Один из грузовиков перевозил зенитную установку", - говорится в сообщении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Facebook.

Миссия ранее уже фиксировала колонны грузовиков с крытыми грузовыми отсеками, которые заезжали в Украину и выезжали из нее в этом районе.

Ранее наблюдатели СММ ОБСЕ заявляют, что заметили три зенитно-ракетных комплекса контролируемых Россией боевиков на оккупированной части Донбасса.