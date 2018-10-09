Миссия ОБСЕ заметила три зенитно-ракетных комплекса боевиков на оккупированном Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что заметили три зенитно-ракетных комплекса контролируемых Россией боевиков на оккупированной части Донбасса.

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Об этом говорится в отчете миссии в период с 19:30 7 октября по 19:30 8 октября.

"В нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству районах, беспилотный летательный мини-аппарат Специальной мониторинговой миссии 7 октября заметил три зенитно-ракетных комплекса типа 9K35 "Стрела-10" на военной базе в Катериновке (прежнее название Юбилейный, в 8 км западнее Луганска)", - говорится в отчете.

Кроме этого, СММ ОБСЕ за сутки зафиксировала 450 взрывов на Донбассе. В частности, наблюдатели зафиксировали резкое увеличение нарушений на Луганщине - с 12 до 210 взрывов.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая около 240 взрывов, если сравнивать с предыдущими 24-ю часами (120 взрывов)", - говорится в отчете.

В частности, нарушения были зафиксированы в районе Светлодарска, Горловки, Гнутово, Пищевика и Ломакино.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая около 210 взрывов, если сравнивать с предыдущими 24 часами (12 взрывов)", - заявили наблюдатели.

В Луганской области нарушения среди прочего зафиксированы в окрестностях Голубовского, Славяносербска и Попасной.