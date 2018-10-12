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На территорию школы на Луганщине упала часть ракеты, детей эвакуировали (фото, видео)

13:40, 12 октября 2018
Война
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В Лисичанске возле школы упала часть ракеты / фото Facebook Виталий Шведов

На территорию школы №27 в городе Лисичанск Луганской области упала часть снаряда. Жители города в соцсетях сообщают, что был слышен взрыв.

Депутат Лисичанского горсовета Виталий Шведов на своей странице в Facebook написал, что взрыв произошел в воздухе. По его словам, взорвалась ракета, часть которой и упала на территорию школы.

После взрыва ракеты в воздухе осталось облако / фото Facebook

"Действительно произошёл хлопок над микрорайоном РТИ ракеты, предварительно, типа "Оса", болванка балансира (гироскоп) упала во двор СШ №27, а носовая часть с блоком управления в парке РТИ возле бывшего памятника", - сообщил депутат.

фото Facebook Виталий Шведов

 Детей со школы эвакуировали, занятия приостановлены. По словам Шведова, части снаряда, упавшие возле школы, не боевые и не несут угрозы. 

Территорию оцепили, на месте работают взрывотехники.

фото Facebook Виталий Шведов

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Теги: #школа#ракета#взрыв#Луганская область#Лисичанск