На территорию школы на Луганщине упала часть ракеты, детей эвакуировали (фото, видео)

Территорию оцепили, на месте работают взрывотехники.

На территорию школы №27 в городе Лисичанск Луганской области упала часть снаряда. Жители города в соцсетях сообщают, что был слышен взрыв.

Депутат Лисичанского горсовета Виталий Шведов на своей странице в Facebook написал, что взрыв произошел в воздухе. По его словам, взорвалась ракета, часть которой и упала на территорию школы.

"Действительно произошёл хлопок над микрорайоном РТИ ракеты, предварительно, типа "Оса", болванка балансира (гироскоп) упала во двор СШ №27, а носовая часть с блоком управления в парке РТИ возле бывшего памятника", - сообщил депутат.

Детей со школы эвакуировали, занятия приостановлены. По словам Шведова, части снаряда, упавшие возле школы, не боевые и не несут угрозы.

Территорию оцепили, на месте работают взрывотехники.

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