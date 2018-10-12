На шахте в Торецке произошел выброс угля, есть погибший

Еще один шахтер с травмой таза попал в больницу.

На шахте "Центральная" в городе Торецк, который расположен на линии столкновения на Донетчине, произошел выброс угля.

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В результате аварии один работник шахты погиб, еще один получил травму. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

"Вчера, в 19.45 на шахте «Центральная» ГП «Торецкуголь», на участке 95, горизонт 1146 м, в очистном забое произошел выброс угля, в результате которого погиб горнорабочий очистного забоя (забойщик) 1978 г. р. Второй горнорабочий очистного забоя 1992 г. р. находится в больнице, по предварительной информации горняк получил травму таза", - написал Лисянский.

Как сообщал УНИАН, 10 октября вблизи шахты Бутовка погибла 19-летняя военная.