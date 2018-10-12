Украинские военные дали отпор оккупантам на Донбассе: двое боевиков уничтожены, шестеро ранены

По данным разведки, два боевика российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожены и шестеро ранены.

На протяжении прошлых суток, 11 октября, ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой украинскими военными.

Оккупанты 27 раз открывали огонь по позициям бойцов. Во время обстрелов вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, было применено 10 раз, сообщает пресс-центр штаба ООС.

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Так, в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы позиций украинских войск в районе населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Троицкое, Луганское, Светлодарск, Красногоровка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Потерь среди личного состава Объединенных сил в течение текущих и прошедших суток нет.

"По данным разведки, два боевика российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожены и шесть ранены", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 10 октября на Донбассе в зоне проведения ООС погибли четверо украинских военных.