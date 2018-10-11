Боевики обстреляли патруль ОБСЕ возле Донецкой фильтровальной станции

Под огонь попали представители украинской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ, которые осуществляли мониторинг ситуации безопасности в районе Донецкой фильтровальной станции.

Боевики обстреляли патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ возле Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС со ссылкой на данные украинской стороны СЦКК.

"10 октября 2018 года в 9:00 в районе населенного пункта Каменка боевиками был открыт огонь из стрелкового оружия в сторону позиций Вооруженных сил Украины. Под огонь попали представители украинской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ, которые осуществляли мониторинг ситуации безопасности в районе Донецкой фильтровальной станции во время проведения ежедневной смены персонала", - отмечается в сообщении.

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Таким образом, боевики пренебрегли гарантиями безопасности и режимом полной тишины, предоставляемых сторонами на время проведения этой процедуры. Отмечается, что боевикам было доподлинно известно, что патруль СММ ОБСЕ выставляется ежедневно в районе Каменки, которая попала под их огонь.

Ранее сообщалось, что главное управление разведки Министерства обороны фиксирует увеличение количества применения разведывательно-диверсионных групп оккупантов на Донбассе.