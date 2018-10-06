Полное поле "урожая": военные на Луганщине показали, чем бьют оккупанты "днем и ночью" (видео)

Оккупационные войска сменили тактику – по позициям Объединенных сил целятся не только ночью, но и днем.

Оккупанты на Луганщине возле Золотого используют запрещённый Минскими соглашениями 120-й калибр.

Как говорится в сюжете «5 канала», по словам бойцов, минометный обстрел в Золотом – это вместо "доброго утра". Оккупационные войска сменили тактику – по позициям Объединенных сил целятся не только ночью, но и днем. Все поле усеяно воронками.

Обстрел позиций украинских защитников вблизи Золотого оккупанты начинают утром.

"Все было очень тихо. Услышали два выхода. Мы не рассчитывали, что 120-тые. Думали, что это 82-ый", – вспоминает военнослужащий Сергей.

Армейцы быстро заняли огневые позиции, ведь стреляли прицельно и активно.

"Только первый выстрел противника идет, у нас минута-полторы – и все готовы. Это уже не раз проверено", – говорит Сергей.

"Летело чисто по нашим позициям. То есть они уже точно знали, где наше оружие стоит. Нельзя было головы поднять", – вспоминает боец Надежда.

Пока Сергей пытался вычислить, откуда целятся оккупанты, за несколько метров от него разорвалась мина. Жизнь спасла каска.

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"Услышали громкий взрыв. Услышал, что-то ударило в каску, и каска просто слетела с головы. Хорошо, что она была не пристегнута. Потому что когда идет обстрел, насколько я знаю, так как очень долго служу, что при ударе в каску может поломать шею, или еще что-нибудь", – объясняет армеец.

"Два часа длился обстрел. Еще параллельно работал снайпер. У нашего бойца пробило глушитель. Хорошо, что попало в глушитель, а не в бойца", – вспоминает боец Евгений.

Чтобы унять врага, солдатам пришлось открыть огонь в ответ.

"Когда дают добро открывать огонь – открываем. Уж если угрожает сугубо нашей жизни, то да! Это все стрелковое оружие, разрешенное по Минским соглашениям. Ничего не нарушаем", – уверяет 21-летняя Надежда, командир пулеметного отделения.

"Если уже знаешь точно, откуда идет стрельба, затихает все. Больше думаешь не за себя, а за тех, кто рядом с тобой. За себя мало, думаешь, чтобы все было хорошо с побратимами", – говорит Надежда.

После атаки на позиции Объединенных сил, враг прекратил обстрел. Армейцы исследуют "урожай".

"Это хвостовик от 120-го миномета, таких несколько штук. Это те, что мы нашли. ВОГ-17 АГС. Около 2-3 "улиток". Это то, что мы смогли достать", – говорит Евгений.

После обстрела позиций в Золотом оккупант перебросил огонь на соседние позиции, а этот опорный пункт взяли на прицел вражеские снайперы.