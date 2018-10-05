Боевики выдвинули за линии отвода 180 танков и 100 орудий и артсистем

«Таким образом, находчивые «шахтеры» вместе выкопали из своих чудо-шахт не менее 180 единиц одних танков, а чтобы обеспечить их горючим, очевидно, открыли и собственные нефтяные месторождения», - подчеркивает украинская сторона СЦКК.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) заявляет, что российские оккупанты выдвинули за пределы линий отвода 180 танков и около сотни орудий и артиллерийских систем.

Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в социальной сети Facebook.

В частности, отмечается, что, по данным отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 4 октября, на временно оккупированных территориях Донбасса зафиксировано значительное количество вооружения боевиков, которое размещено с нарушением линий отвода и вне постоянных мест хранения. Так, в населенных пунктах Свободное и Шимшиновка зафиксированы танки неустановленного типа соответственно 3 и 11 единиц. В н.п. Бугаевка зафиксированы танки неустановленного типа (44 единицы); 122 мм самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» (13 единиц); 122 мм прицепные гаубицы Д-30 (14 единиц); 100 мм противотанковые орудия МТ-12 «Рапира» (6 единиц); самоходная артиллерия неустановленного типа (9 единиц); прицепная артиллерия неустановленного типа (20 единиц); ЗРК неустановленного типа (4 единицы). В н.п. Круглик наблюдатели заметили танки Т-72 (31 единица) и танки неустановленного типа (30 единиц), в н.п. Мирное - танки неустановленного типа (18 единиц) и прицепную артиллерию неустановленного типа (32 единицы), а в н.п. Мануйловка - танки неустановленного типа (43 единицы).

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«Таким образом, находчивые «шахтеры» вместе выкопали из своих чудо-шахт не менее 180 единиц одних танков, а чтобы обеспечить их горючим, очевидно, открыли и собственные нефтяные месторождения», - подчеркивает украинская сторона СЦКК.

Также отмечается, что продолжаются систематические препятствия со стороны вооруженных формирований РФ деятельности международных наблюдателей. Согласно отчету СММ ОБСЕ от 4 октября, наблюдатели не смогли попасть для проведения мониторинга в Южную Ломоватку.

Как сообщал УНИАН, Волкер объяснил, почему Россия хочет сохранить существование "народных республик" на Донбассе.