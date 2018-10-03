«Подорвались на американской мине»: Геращенко рассказала о маразматической версии Кремля относительно гибели детей под Горловкой

Место трагедии остается заблокированным для посещения международными наблюдателями СММ ОБСЕ.

Представитель России в ТКГ Борис Грызлов на переговорах в Минске заявил, что дети, погибшие от взрыва под оккупированной Горловкой, «подорвались на американской мине».

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Об этом в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко. По ее словам, украинская сторона подняла на переговорах вопрос гибели украинских детей, требуя допустить на место взрыва украинских правоохранителей и представителей ОБСЕ.

«Россияне и их марионетки прогнозируемо отказали, место преступления остается заблокированным и для посещения международными наблюдателями СММ», - отметила она.

Геращенко рассказала, что россияне не только скрывают место преступления, но и «впадают в откровенный маразм в своих заявлениях».

«Представитель РФ в ТКГ Б. Грызлов заявил, что дети подорвались ...... на американской мине.... Цинизм поведения россиян просто зашкаливает», – заключила она.

Напомним, 30 сентября под оккупированной Горловкой четверо детей подорвались на мине: трое (двое 13-летних и один 12-летний) погибли, еще один (10-летний) получил ранения.

Так называемый «мэр» оккупированной Горловки тогда заявил, что «в посадке возле нулевого блокпоста был взрыв МОН». МОН-50 — советская противопехотная мина, разработанная в 1966 году.