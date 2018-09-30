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В «ДНР» сообщили о гибели трех детей из-за взрыва мины под Горловкой

14:21, 30 сентября 2018
Война
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REUTERS

Как сообщает подконтрольный боевикам ресурс «ДАН», об этом сообщил так называемый «мэр» города Иван Приходько.

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«По информации от МЧС, в посадке возле нулевого блокпоста был взрыв МОН, трое детей погибли, один в тяжёлом состоянии доставлен в больницу», — заявил он.

Как сообщал УНИАН, в оккупированной Макеевке Донецкой области произошло массовое отравление питьевой водой. В частности, 25 сентября в городскую больницу Макеевки стали массово обращаться люди с жалобами на плохое самочувствие со следующими симптомами: боль в области живота, рвота, озноб, повышение температуры, в тяжелых случаях - выраженная интоксикация и обезвоживание.

После массового отравления питьевой водой госпитализировано 87 человек. Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека высказал мнение, что госпитализированных может быть гораздо больше.

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Теги: #Донбасс#война